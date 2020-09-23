عون يدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالتوقف عن خرق السيادة اللبنانية

بيروت - سبوتنيك. وقال عون خلال كلمته أمام الجمعية العامة الـ 75 للأمم المتحدة، "إنّ لبنان يكرر مطالبته المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف خروقاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية".

وتابع الرئيس اللبناني "وحثها على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا".