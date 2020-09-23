الرئيس العراقي يؤكد استحالة استمرار الوضع السياسي الحالي ويدعو لمساعدة أممية بالانتخابات

بغداد - سبوتنيك. وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الدورة 75، "العراقيون يتطلعون لعقد سياسي جديد يعالج الخلل في المنظومة السياسية بعد 2003"، لافتا إلى أن "البلاد شهدت العام الماضي حراكا شعبيا نابعا من الرغبة بإحداث تغيير في البلاد".
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وتابع أنه "من المهام الأساسية للحكومة العمل على إجراء انتخابات نزيهة في العام المقبل، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج إطارها ومؤسساتها".
وعن الانتخابات التشريعية المبكرة التي تعتزم البلاد إجراءها العام المقبل، قال صالح، "نتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة، بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، وتوفير الدعم الفني والرقابي لمنع التزوير وعدم التأثير على حرية الفرد ورأيه الانتخابي".
وقال صالح: "إن إمكانات البلاد المتاحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ضعيفة"، وذلك بالتزامن مع تسجيل العراق أعلى زيادة يومية في الإصابات على الإطلاق.
وتابغ: "نحن في العراق عملنا بالقدارت المتاحة، وهي ضعيفة، لمواجهة الوباء، ومع هذا، لا يزال أمامنا الكثير لنفعله"، كما شدد على "أهمية تعاون الدول المتقدمة لتبادل الخبرات ومساعدة الدول النامية بمواجهة الوباء".
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