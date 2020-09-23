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وأفادت القناة العبرية بأن تلك التصريحات قد جاءت بعيد مغادرة رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إمارة أبو ظبي عائدا إلى الخرطوم. وأوضحت القناة عن لسان المصادر السودانية أن الاتفاق بين السودان وإسرائيل مرتبط باستجابة الولايات المتحدة لطلبات السودان، التي تشمل بشكل أساسي مساعدات اقتصادية واسعة وإزالة سمه من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب.
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه أجرى محادثات مثمرة مع الأمريكيين في أبوظبي بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قوله: "بحثنا مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، مستقبل السلام العربي الإسرائيلي".
وتابع: "بحثنا أيضا دور السودان في تحقيق السلام بالمنطقة وأكدنا على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين".
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: "نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي".
وقال بيان مجلس السيادة السوداني على "فيسبوك" إن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي عاد إلى الخرطوم قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن قاد وفد السودان في مباحثات مع الجانب الأمريكي استغرقت ثلاثة أيام".
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العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: توقعات بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان "قريبا جدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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