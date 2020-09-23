افتتاح معبر طوفي عائم يربط ضفتي نهر الفرات في سوريا

نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء قول مدير المشروع، اليوم الأربعاء: بإن "المعبر عبارة عن طوافة تتحرك بشكل ميكانيكي بواسطة محرك ومربوطة بكابلات معدنية مشدودة إلى قواعد بيتونية مسلحة على ضفتي النهر لمقاومة جريان المياه ويمكنها أن تحمل الآليات والأشخاص والبضائع بحمولة تصل إلى 40 طناً"، لافتا إلى أن "هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب أهالي المنطقة".

وبحسب الوكالة، عبر عدد من الأهالي عن ارتياحهم لإقامة المعبر كونه "يتيح لهم فرصة الانتقال ونقل محاصيلهم ومنتجاتهم".

وكانت محافظة دير الزور قد افتتحت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي جسراً عائماً يربط بين ضفتي نهر الفرات ويصل بين قريتي المريعية ومراط على ضفتي النهر ليكون أول جسر يربط بين ضفتي النهر في المحافظة.