حاكما دبي وأبوظبي: الإمارات والسعودية تحالف قوي وشراكة عميقة

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أن ابن راشد وابن زايد، أكدا من خلال الرسالة المتلفزة أن شعب الإمارات يحتفل مع نظيره السعودي بيومه الوطني الـ 90 ، ويتمنيا بدوام الخير والرخاء، وأن يحفظ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحفظ الشعب السعودي.

وتشارك الإمارات المملكة العربية السعودية احتفالها غدا باليوم الوطني الـ90، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، التي رأت هذه المشاركة تتجسد في "في احتفالات الأشقاء في المملكة هذا العام تحت شعار "معا - أبدا" في تأكيد على روح الأخوة والصداقة والمحبة".

وحسب "وام" فقد عملت الإمارات والسعودية على رفع مستوى العلاقات الثنائية بينهما من خلال "رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية وخلال 12 شهرا".