للوقاية من كورونا... تدشين تقنية متطورة داخل الحرم المكي

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، يأتي هذا المشروع ضمن خطط التعامل مع المعتمرين لضمان سلامتهم والمحافظة على الحرمين من فيروس كورونا المستجد.
وتعمل الكاميرات الحرارية من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية، على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، ما يتيح التعامل بشكل سريع واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.
ودشن السديس أيضا مبادرة "كمامات"، التي تركز على توفير أفضل وأجود الخدمات لحماية قاصدي وزوار المسجد الحرام وضمان سلامتهم.
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