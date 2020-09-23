المجموعة الدولية لدعم لبنان تحث القادة على الوحدة وتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت المجموعة الدولية لدعم لبنان، القادة اللبنانيين بالوحدة ودعم تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب، وفقا لمصادر إعلامية.
وفى وقت سابق دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة وحذر مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات.
وقال لو دريان في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان "القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة ... لذلك فإن الضغوط القوية والمتحدة من جانبنا ضرورية لدفع المسئولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم"
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