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العاهل السعودي يتهم حزب الله بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر العاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، أن انفجار مرفأ بيروت حدث نتيجة هيمنة حزب الله على صنع القرار في لبنان بقوة السلاح، مؤكّدًا أنّه لا بد من نزع سلاح الحزب لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

 

وأضاف خادم الحرمين فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 75، أنه لابد من حل شامل وموقف دولي راسخ لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

 

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ولفت الملك سلمان إلى أنّ إيران استغلت الاتفاق النووي لتكثيف أنشطتها التوسعية وتأسيس شبكاتها الإرهابية وعدم إنتاج شيء سوى الفوضى والتطرف والطائفية.

 

وأكّد أن المملكة مدت يدها لإيران بالسلام على مدى العقود الماضية لكن بدون جدوى، مشدّدًا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتخلى عن شعب اليمن إلى أن يستقل عن الهيمنة الإيرانية.

 

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