شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص في الشأن الليبي يشيد بتغير الأمور للأفضل بعد وقف إطلاق النار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن الشهور الماضية شهدت العديد من الاتفاقيات بشأن الأزمة الليبية بدعم القاهرة.

وتابع حتيتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لقاءات الرئيس السيسي مع المشير خلفية حفتر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي تستهدف ضبط الجهود والسيطرة على الوضع الليبي»، مشيرًا إلى أن تركيا تحاول إفساد عملية السلام التي يرحب بها الليبيون لإنهاء الفوضى.

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وأكمل: «الأمور تغيرت الأفضل في ليبيا خاصة في ظل وقف إطلاق النار، وهناك اتفاق عقد بين الجيش الليبي ونائب المجلس الرئاسي حول أسلوب تصدير النفط»، مردفا: «مصر قادرة على مجابهة الدول التي تحاول إثارة الفوضى والعبث بالداخل الليبي».

ومن جانب اخر، قال عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفى، المتخصص فى الشأن الليبى، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعلان القاهرة، بدأ العالم يتعامل مع الأزمة الليبية بطريقة مختلفة، وبدأ يكون هناك تأنى فى أى قرارات خاصة بالأزمة، وتم قطع الطريق على الأطراف التى ترغب فى الانفراد بالثروات الليبية، ورأينا قيادات من الشرق والغرب تلتقى فى المغرب وجنيف للوصول لحل، وكل ذلك نتاج لإعلان مصر إعلان القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، ببرنامج "خبر اليوم" الذى يذاع على قناة on: "أصبح هناك شروط موضوعة على الطاولة فيما يتعلق بعودة إنتاج النفط، وأصبح هناك قناعة من كافة الأطراف بترحيل والتخلص من الميليشيات، وأصبح هناك توافق على محاربة الإرهاب والتخلص منه، وهناك قوى لديها ديول إقليمية كانت تسعى لتأجيج الوضع وكان ينبغي كشفها أمام العالم".

وتابع: "مصر قدمت مساعدة كبيرة بطريقة ذكية ومجهود كبير، من أجل جمع الشرق والغرب على كلمة واحدة، والحفاظ على السيادة الليبية، وهذا ما نراه في لقاءات كافة الأطراف فى المغرب وجينيف، ويمكن أن نرى تأثير الدبلوماسية فى الملف الليبى.