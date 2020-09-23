لبنان يجدد دعوة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها ومضاعفة مساهمتها المالية المباشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ميشال عون الرئيس اللبناني، إن بلاده تحتاج لدعم دولي لإعادة إعمار بيروت ويمكن تقسيمها لمناطق تتولى كل دولة إعادة إعمار إحداها، متابعا: نطالب بتكثيف الجهود لتأمين عودة آمنة للنازحين السوريين وعدم ربط ذلك بحل الأزمة السورية.
وأضاف الرئيس اللبناني، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: نجدد دعوتنا الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها ومضاعفة مساهمتها المالية المباشرة، مستطردا: التزمنا بحزمة إصلاحات مالية واقتصادية تسمح بإعادة النهوض.
واستطرد ميشال عون: نقدر التعاون الوثيق بين قوات اليونيفل والجيش اللبناني ونجدد التزامنا بالقرار 1701، ونطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بعدم خرق القرار 1701 وعدم مهاجمة سوريا عبر أراضينا، متابعا: نشدد على حقنا في نفطنا وغازنا إزاء الأطماع الإسرائيلية، وشعبنا متمسك بالحفاظ على بلده موحدا دون تقسيم.
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