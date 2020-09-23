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فرنسا تدعو الشركاء الدوليين لزيادة الضغط على القيادات السياسية فى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة وحذر مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات.

وقال لو دريان في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان "القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة ... لذلك فإن الضغوط القوية والمتحدة من جانبنا ضرورية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم".

ومن بين الحضور في مجموعة الدعم الدولية الأعضاء الخمس الدائمون في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى القوى الإقليمية الرئيسية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال لو دريان خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة "مستقبل لبنان على المحك.. وبدون إصلاحات فلن تكون هناك مساعدات مالية دولية".  

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