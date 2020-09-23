شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السعودية بالأمم المتحدة يوضح تمويل إيران للحوثيين لنسف جهود المبعوث الأممي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب السعودية في الأمم المتحدة، إن إيران تدفع الحوثيين لنسف جهود المبعوث الأممي، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال مندوب السعودية في الأمم المتحدة، إن قادة إيران يصرحون بنوايا حسنة ويتصرفون عكسها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مندوب السعودية في الأمم المتحدة، أنه لا فائدة من الحوار مع إيران وهي تمارس التخريب، موضحا أن أي حل غير شامل مع إيران لن ينجح، ولافتا إلى أن إيران تدفع الحوثيين لنسف جهود المبعوث.

وفى وقت سابق دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى التعاون والتكاتف بين دول العالم وشعوبها، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في جائحة كورونا ، وقامت بوصفها رئيساً لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

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وأضاف خادم الحرمين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75، أن المملكة قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها 81 دولة.