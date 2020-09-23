شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان تحث الساسة اللبنانيين على تشكيل حكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت مجموعة الدعم الدولية للبنان اليوم الأربعاء، الزعماء السياسيين على التكاتف لتشكيل حكومة.

وقالت المجموعة التي تشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في بيان بعد اجتماع عُقد اليوم "حث أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء على التكاتف لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تحقيق التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني".

وكان رئيس الوزراء اللبنانى المكلف الدكتور مصطفى أديب، أكد حرصه على تشكيل "حكومة مهمة" من ذوى الاختصاص وأصحاب الكفاءة، ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف السياسية اللبنانية.

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