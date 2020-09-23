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سعد الحريرى يرسل برقيات تهنئة للعاهل السعودى وولى عهده بمناسبة اليوم الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، المملكة العربية ، بعيدها الوطنى الـ90، وأرسل برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال فيها: "المملكة ستبقى بإذن الله قبلة العرب والمسلمين وعنوان وحدتهم وتضامنهم في مواجهة التحديات مهما اشتدت".

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"بمناسبة اليوم الوطني٩٠ للمملكة العربية السعودية، وجه الرئيس سعد الحريري، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال فيها: إن المملكة ستبقى باذن الله قبلة العرب والمسلمين وعنوان وحدتهم وتضامنهم في مواجهة التحديات مهما اشتدت".

سعد الحريرى

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وتابع :"شدد الحريري على تضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة ما تتعرض له من استهداف لدورها ومكانتها واعتداءات تصب في خانة الاستهداف المشبوه للاستقرار العربي"، معرباً عن يقينه بأن المملكة ستتمكن بقيادتها من كبح المخاطر التي تنصب لأمتنا وشعوبنا.

كما أبرق في المناسبة ذاتها إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير بن عبد العزيز آل سعود مهنئا بالعيد الوطني، ومتمنياً المزيد من التقدم وتحقيق أماني الشعب السعودي في الازدهار والرفاه".

 

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