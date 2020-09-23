شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا يشيد بعلاقات بلاده مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفريق أول ستيفن تاون ساند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا (أفريكوم) اليوم الأربعاء بعلاقات بلاده مع الجزائر خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

قال تاون ساند في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر المرادية الرئاسي الجزائر العاصمة "لدينا علاقات جيدة مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب ونتمنى زيادتها لتشمل مجالات أخرى".

وأضاف "التقيت اليوم بالرئيس تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.. ونعلم أن الجزائر شريك ذو ثقة وقوي".

وتابع المسؤول العسكري الأمريكي قائلا " تواجدي هنا نابع عن قناعتنا أن الجزائر يمكن أن تضطلع بدور هام لضمان الأمن والسلم في كل أرجاء المنطقة"

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