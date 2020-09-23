شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة ضبط السلاح المنفلت في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس العراقى برهم صالح، إن الحكومة العراقية مطالبة بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج إطار أجهزة الدولة، موضحا أن ضبط السلاح المنفلت في العراق هو الصراع الذي تخوضه الدولة مع قوى الفوضى والتطرف. وأضاف الرئيس العراقى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: نتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة لتوفير دعم فني ورقابي لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والابتزاز.

وتابع برهم صالح: لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضنا، ونؤكد موقفنا بضرورة حل القضية الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.