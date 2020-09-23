شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك رسمي بعد تعرض ممرضة لبنانية للضرب على يد أحد الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، مقطع فيديو تعرض ممرضة للضرب على يد أحد الأطباء في مستشفى في منطقة الشمال أثناء قيامها بعملها، وطالبت المسؤولين بمحاسبة الفاعل.

أشارت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، نشرته صحيفة النهار اللبنانية، إلى أنه "في خضم الحالة الصحية الاستثنائية، وبدلاً من دعم الممرضات والممرضين من أجل استبقائهم في عملهم وفي وطنهم، نرى البعض يستسهل التعرض لهم بدون أي اعتبار لكرامة الإنسان وحريته وهذه المرة من أهل البيت في خرق فاضح لآداب وأخلاقيات مهنة الطب. فأثناء قيامها بعملها وواجباتها المهنية تتعرض ممرضة للضرب على يد أحد الأطباء في مستشفى في منطقة الشمال في أبشع صورة من صور التعامل بين العاملين في القطاع الصحي الذي يشكل اليوم محط أنظار المجتمع بأسره".

وأكدت النقابة أن "هذا الاعتداء لا يمكن أن يمر بدون محاسبة لأن الممارسات المتهورة لبعض الأطباء تشكل عائقاً أمام التضامن المهني المطلوب من أجل صحة الناس والمجتمع".

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وطالبت "المسؤولين بمحاسبة الفاعل، والسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة، والسلطات النقابية بالإجراءات التأديبية التي تشكل رادعاً لكل من تخوله نفسه ضرب الأصول والقوانين والأخلاقيات عرض الحائط".