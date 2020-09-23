شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد مواقع عسكرية استراتيجية في مأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.
وأكد مصدر عسكري يمني - في بيان أورده موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" - أن قوات الجيش قد تمكنت من استعادة وتحرير تبتي "الشائف والمهتدي" الاستراتيجيتين، بعد معارك ضارية وعنيفة، خاضتها ضد مليشيا الحوثي المتمردة، المدعومة من إيران، مؤكدا أن المواجهات قد أسفرت عن خسائر كبيرة وفادحة في صفوف مليشيا الحوثي، في المعدات والأرواح.
وأشار المصدر إلى أن العشرات من عناصر المليشيا المتمردة وقعت بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية، وأطقم قتالية تابعة لتلك المليشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يستعيد مواقع عسكرية استراتيجية في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.