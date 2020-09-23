شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح يوضح ضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أن هناك ضرورة ملحة لمساعدة الدول المتقدمة للدول النامية على تحقيق بيئة صحية لمواجهة وباء كورونا، متابعا: واجه العراق الإرهاب والفساد وقد نجح في مواجهة التهديد الإرهابي لكن الحرب معه مازالت مستمرة.
وأضاف الرئيس العراقى، خلال كلمته بالجمعية العامة لأمم المتحدة: نجدد الدعوة لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الفساد على غرار التحالف في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن الفساد هو الاقتصاد السياسي للإرهاب ويجب تجفيف منابع تمويله.
وتابع برهم صالح: نتوقع مساعدة من الأصدقاء والمنظمات الدولية لإعادة النازحين والمهجرين في مختلف أنحاء العراق، مستطردا: استجابة لإرادة الشعب أمام الحكومة العراقية مسؤولية لإجراء إصلاحات هيكلية وإدارية ومكافحة الفساد.
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