باخرة إماراتية تصل لبنان على متنها 2400 طن من المساعدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت باخرة مساعدات سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم /الأربعاء/، لدعم المتأثرين من انفجار مرفأ بيروت وتحسين أوضاعهم الإنسانية. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الباخرة تحمل على متنها 2400 طن من الاحتياجات الإغاثية التي تضمنت المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، والمعقمات ووسائل الوقاية وأدوات التخفيف من آثار تفشي جائحة كوفيد-19، على الساحة اللبنانية إلى جانب الملابس المتنوعة.

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