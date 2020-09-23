كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بخطف أحد مسئوليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع في العاصمة "سول" إن المسئول الكوري الجنوبي الذي اختفى على متن سفينة حكومية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع بيونج يانج، خلال الأسبوع الجاري قد يكون في كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أن المسئول (الذي يبلغ من العمر 47 عامًا) كان على متن سفينة حكومية تتحقق من وجود صيد محتمل غير مصرح به بالقرب من جزيرة حدودية تابعة لكورية الجنوبية، لافتة إلى أن الزملاء لاحظوا فقدان الرجل خلال وقت الغداء ولم يعثروا على شئ سوى حذائه لا زال على متن السفينة، ما دفع إلى إجراء عملية بحث لم تؤتي ثمارها حتى الآن ويشارك بها طائرة وسفن.

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ولفتت الوزارة إلى أن لديها معلومات تفيد بأن المسئول المفقود كان على شواطئ كوريا الشمالية عد ظهر أمس /الثلاثاء/، دون الإشارة إلى آلية حصولها على تلك المعلومات.



وأشارت الوزارة إلى أن المسئولين ستتواصل مع كوريا الشمالية للاستفسار بشأن المسئول المفقود واتخاذ خطوات أخرى للوقوف على المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن العلاقات بين الكوريتين لا تزال متوترة وسط جمود في المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.