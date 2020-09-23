شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى يوضح دور الضغوط القوية لدفع اللبنانيين لتشكيل حكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، إن الضغوط القوية لازمة لدفع المسئولين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أنه من دون إصلاحات فلن يكون هناك دعم مالى للبنان.

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وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف الدكتور مصطفى أديب، حرصه على تشكيل "حكومة مهمة" من ذوى الاختصاص وأصحاب الكفاءة، ترضى جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء فى المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف السياسية اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، فى بيان له اليوم، إنه آل على نفسه التزام الصمت طيلة هذه الفترة من عملية تشكيل الحكومة، إحساسا بالمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، ومن أجل الوصول إلى تقديم تشكيلة حكومية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لآلامهم اليومية.