شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة والسلامة الغذائية» تغلق مطعم «باشا مصر» بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم باشا مصر» بشارع الدفاع في أبوظبي لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، منها تخزين المواد الغذائية على الأرض، وعدم تنظيف المطبخ والمعدات من الأوساخ المتراكمة، وعدم صيانة أرفف الثلاجات والمجمدات من الصدأ، وترك الأغذية الساخنة المطبوخة على درجة حرارة الغرفة، ووجود أغذية جاهزة للأكل غير مغطاة، بالإضافة إلى عدم وجود بطاقة غذائية للمواد الغذائية (اللحم المفروم ولحم الضلوع) وغيرها من المخالفات. ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وتوجيه ثلاثة إنذارات نهائية بحق المنشأة خلال الفترة من 10 فبراير الماضي وحتى 20 سبتمبر الجاري لكنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة في كل مخالفة. وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء. وأوضحت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.