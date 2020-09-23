سفير واشنطن لدى إسرائيل: الإمارات لن تتسلم "إف-35" إلا بعد 7 أعوام

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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن الإمارات لن تحصل في المستقبل المنظور على أسلحة أمريكية متطورة ومنها مقاتلات "إف-35".

وأكد ديفيد فريدمان أنه حتى إذا تم التوقيع على صفقة أمريكية إماراتية بشأن بيع "إف-35"، فإن الدولة الخليجية لن تتسلم أولى الطائرات بموجبها إلا بعد ستة أو سبعة أعوام على الأقل.

وأوضح فريدمان أن الإمارات تحاول منذ 6-7 أعوام، الحصول على المقاتلة الأمريكية "إف-35"، وفترة التسليم ستكون على الأرجح ستة أو سبعة أعوام أخرى اعتبارا من الآن.

ويأتي تعليق السفير الأمريكي في إسرائيل ردا على ما تردد من أن الولايات المتحدة والإمارات تأملان في التوصل إلى اتفاق أولي بشأن الصفقة المزعومة حتى أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد نفى الأنباء التي ترددت عن موافقته على الصفقة المحتملة كشرط من الشروط المطروحة من قبل أبوظبي لإبرام اتفاق السلام مع تل أبيب.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.