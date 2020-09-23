شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يقتل عنصرا إرهابيا ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت قوات الجيش الجزائرى، على عنصر إرهابي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية، وذلك خلال عملية عسكرية بمحافظة جيجل حجزت خلالها مسدسا رشاشا من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كشفت قوات للجيش الجزائري خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من محافظات باتنة وسكيكدة وتبسة وعين الدفلى عن ثلاثة مخابئ تابعة للإرهابيين وحجزت مسدسين آليين ومواد كيماوية ومعدات تدخل في إعداد القنابل تقليدية الصنع إلى جانب خمسة قنابل تقليدية الصنع، فيما تم توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس وجيجل.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: إن قوات من الجيش أوقفت 109 مهربين وحجزت 13 سلاحا ناريا وأغراضا ومعدات أخرى معدة للتهريب، فيما أوقفت قوات أخرى 80 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المحافظات.