شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يدعو الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى، الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، متابعا: نساند ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السعودية قدمت مبادرات للسلام منذ 1981 تضمنت مبادرة السلام العربية، موضحا أن السعودية تدعم الجهود الرامية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وتابع العاهل السعودى: علينا الوقوف بحزم أمام الدول الداعمة للأيدولوجيات المتطرفة، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية تجد بيئة خصبة للظهور في الدول التي تشهد انقسامات طائفية.

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وقال الملك سلمان، إن السعودية تضطلع بمسؤولية حماية الإسلام من ممارسات التنظيمات الإرهابية.