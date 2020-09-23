شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية طبية صادمة.. 15% من المواطنين مصابون بـ«القاتل الصامت» و6% لا يشعرون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال استشاري طب السمنة والأمراض المزمنة، الدكتور خالد العمري، إن ضغط الدم من الأمراض المزمنة، ويشهد العالم ازدياد مستمر في المصابين به، حيث بلغ أعداد المصابين أكثر من مليار شخص.
وأضاف “العمري” في لقاء مع “القناة السعودية”، أنه بالنسبة للمملكة فإن آخر الاحصائيات الطبية الصادرة فإن 15 % من المواطنين يعانون منه، غير أنه من 5 % إلى 6 % مصابون بضغط الدم لكنهم لا يعلمون.
وأوضح أن مرض ضغط الدم يطلق عليه الأطباء اسم “القاتل الصامت” لكونه من الأمراض التي لا تظهر على المصاب به أي أعراض.
ولفت إلى أنه من الممكن للشخص أن يكون مصاباً بضغط الدم ولسنوات من دون أن تظهر عليه أي أعراض، وهو ما يؤدى إلى حدوث ضرر للأعضاء الحيوية في جسم الإنسان.
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