شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «هوامي» تطلق سوار للعناية بالصحة.. 11 برنامجاً رياضياً مختلفاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أطلقت شركة هوامي سوارها Amazfit Band 5 الجديد، الذي يقدم العديد من الوظائف الصحية. وأوضحت الشركة الصينية أن السوار Amazfit Band 5 الجديد مزود بمستشعر SpO2 لقياس الأكسجين في الدم مع مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، لمراقبة النبض على مدار الساعة. كما يراقب السوار النوم، والدورة الشهرية، ومستوى التوتر ، وتمارين التنفس. ويمكن أيضاً تسجيل التدريبات باستخدام 11 وضعاً رياضياً مختلفاً.

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