فيصل بن حميد: فوز الإمارات بطواف فرنسا إنجاز تاريخي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، برسالة مباركة وتهنئة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بمناسبة فوز فريق دراجات الإمارات للمحترفين ببطولة طواف فرنسا للدراجات للعام الجاري من خلال دراجه السلوفيني تادي بوجاتشار.

وأكد الشيخ فيصل في رسالة التهنئة أن هذا الإنجاز التاريخي في السباق الأعرق والأقوى في عالم الدراجات الهوائية والمصنف أولاً لدى الاتحاد الدولي للدراجات بنسخته رقم 107، ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يقدمه سموه شخصياً للرياضة بصورة عامة ورياضة الدراجات بشكل خاص ومن خلال ترأس سموه لمجلس أبوظبي الرياضي الذي كان له الفضل مع مجلس إدارة الفريق في التخطيط السليم لبناء الفريق ورسم استراتيجية العمل به واختيار أفضل العناصر له مما عجل بتحقيق أهدافه قبل حلول مواعيدها المرسومة، وتمنى للفريق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون مصدر إلهام وتشجيع للعناصر الوطنية التي تمارس هذه الرياضية لبذل المزيد من الجهود للمشاركة ضمن عناصر الفريق مستقبلًا، بما يضمن تحقيقها لمثل هذه الإنجازات التي ترفع من اسم ورصيد الرياضة الإماراتية في كافة المحافل.