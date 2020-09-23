عيسى هلال يتفقد أعمال الصيانة باتحاد كلباء ودبا الحصن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

قام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بزيارة تفقدية لنادي اتحاد كلباء، للاطلاع على سير أعمال الصيانة في الاستاد الرئيسي لكرة القدم والملاعب الفرعية الخاصة بفرق المراحل السنية والمرافق الخدمية بالنادي، إلى جانب الوقوف على الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد، ورافق الحزامي سعيد العاجل الخبير الرياضي في المجلس وعمر بن حنيفة المدير القانوني، وكان في استقبالهم علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، وأحمد صالح المختن مدير الخدمات المساندة وخالد سعيد النقبي المدير التنفيذي.

وقدم اللوغاني شرحاً وافياً عما قامت به إدارة الشركة للوصول إلى الجاهزية التامة قبل الموعد المحدد وذلك بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ودائرة الأشغال بكلباء، كما أثنى على الدعم المتواصل من مجلس الشارقة الرياضي ممثلاً في رئيسه عيسى هلال الحزامي وكافة الإدارات في المجلس من خلال متابعتهم المستمرة والميدانية لكافة الأعمال، والوقوف على احتياجات أندية الإمارة قبيل انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وأثنى رئيس المجلس الرياضي على ما تقوم به إدارة شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء من عمل احترافي متكامل وتجهيز الفريق فنياً بشكل خاص متمنياً لهم التوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما شملت جولة رئيس مجلس الشارقة الرياضي والوفد المرافق نادي دبا الحصن، وكان في استقبالهم إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، واطلع هلال على سير العمل والتجهيزات ونسبة الإنجاز فيها، بالإضافة إلى تفقد المرافق الداخلية والخدمية بالنادي والملعب الرئيسي والصالة الرياضية، كما قام بزيارة المركز الإعلامي الجديد، وأبدى إعجابه بالمركز والجهد الذي يقدمه، وحرص على متابعة جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وتدريبات فريق الرجال لكرة اليد، كما تفقد المسبح وتدريبات فريق 18 سنة، وحث رئيس المجلس اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم عبر العمل الجاد والظهور المشرف في البطولات المحلية وتقديم المستوى الذي يعكس التطور الفني للنادي وتحقيق طموحات الإدارة والجماهير.

من جانبه قدم إبراهيم الدرمكي الشكر لرئيس المجلس الرياضي على الزيارات المتعاقبة، واهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة لأندية الإمارة لتحقيق الطموحات والأهداف المنشودة، مؤكداً أن دبا الحصن سيكون رائداً في خدمة ورعاية كل أبناء المدينة والمناطق المجاورة.