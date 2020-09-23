توجيهات سلطان حوّلتها إلى مدينة عصرية.. 35 مليون درهم قيمة مشاريع تطويرية بدبا الحصن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تعد دبا الحصن نموذجاً ساطعاً للتنمية في مدن ومناطق إمارة الشارقة، بالمنطقة الشرقية، بعد أن شهدت المدينة طفرة ونهضة عمرانية لافتة، وتطوراً ملحوظاً على مستوى الخدمات، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث باتت المدينة نموذجاً للتنمية الشاملة بالدولة.

ويرى المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن زيارات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لمدينة دبا الحصن، وتوجيهات سموه الكريمة كان لها الأثر الفعال في تحول مدينة دبا الحصن إلى مدينة عصرية وحضارية متكاملة في شتى النواحي المعمارية، والخدمية، حتى أضحت مدينة تتباهى بحلتها، وقبلة للسائحين، لما تتمتع به من اهتمام خدمي ومناخ ملائم وبيئة طبيعية ساحرة، لتصبح كما أطلق عليها المدينة الفاضلة.

وتشرف دائرة الأشغال على تنفيذ سلسلة من المشاريع بالمدينة قامت بتصميم عدد كبير منها وتنفيذها، بكلفة تتجاوز 35 مليون درهم، من أبرزها مؤخراً إنجاز مشروع مطعم سياحي كبير في الجزيرة بمدينة دبا الحصن، وبكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم.

وأوضح أن المطعم يتكون من طابقين بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع، يحتوي الطابق الأرضي على قاعة طعام وجلسات خارجية تسع لعدد 70 شخصاً، ومطبخ، ودورات مياه، ومخزن، فيما يحتوي الطابق الأول على غرفة تحضير وجلسات خارجية والتي تسع لعدد 115 شخصاً، ومطبخ، ودورات مياه، ومخزن، كما تبلغ مساحة الإنترلوك الخارجي 2070 متراً مربعاً، إضافـة إلى توريد وتركيب مظلات خارجية بمساحة 390 متراً مربعاً، مؤكداً أهمية مشروع المطعم، حيث راعت الدائرة في تصميمه معايير الاستدامة.

ومن المباني التي انتهت الدائرة منها مؤخراً، مشروع سوق مخازن المالح بجزيرة الحصن، وجار حالياً توصيل المياه إليه، وقال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في الدائرة: يضم السوق 27 مخزناً ومنطقة للتمليح وغرفة خدمات بتكلفة بلغت 3.5 مليون درهم.

كما تتضمن المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدائرة في المدينة إنشاء 3 مصاعد لـ3 مبان حكومية في مدينة دبا الحصن، وإضافة غرفة أولياء الأمور في مدرسة العقد الفريد وتقوم الدائــرة حالياً بإضافة ملعب كرة قدم من العشب الصناعي بمساحة 2200 متر مربع، وملعب آخر متعدد الاستخدامات بأرضيات مطاطية بمساحة 1280 متراً مربعاً في الحديقة العامة بدبا، وبكلفة إجمالية بلغت 1,110,000 درهم.

ولكون إمارة الشارقة مدينة صديقة للطفل فالدائرة تقوم بتوريد وتركيب ألعاب بأرضيات مطاطية حول الصالة المغلقة بالحديقة العامـة، بمساحة إجمالية تبلغ 400 متر مربع، مع توريد وتركيب كراسي وجلسات للاستراحة، إضافة إلى أعمال تسوير حديقة حي الدوب، علاوة على جملة من أعمال الصيانة وتقنية المعلومات في عدد من المباني الحكومية والمكتبة العامة والمركز الثقافي في مدينة دبا الحصن.

ومن المشاريع الجارية في مدينة دبا الحصن التي تخص القطاع الرياضي أعمال توسعة المدرجات في نادي دبا الحصن، إضافة إلى عدد من أعمال التطوير التي يخضع لها بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص ثلاث أراض جديدة لنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي للملاعب الرياضية والمرافق.