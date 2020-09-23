شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد العليا لأصحاب الهمم» تتبنى نشر لغة الإشارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أكدت مؤسسة زايد العليا، أن أصحاب الهمم المشمولين برعايتها ولاسيما من فئة الصم، يتمتعون بأفضل سبل الرعاية والعناية تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومتابعة وإشراف مجلس إدارة المؤسّسة برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، للوصول لهدف حكومة أبوظبي الرشيدة بشأن تحقيق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع. وتعمل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على نشر لغة الإشارة الإماراتية بين جميع أفراد المجتمع وتسهيل التواصل وتمكين الأفراد الصم، وتتبنى المؤسسّة في هذا الإطار عدداً من المبادرات منها إطلاق معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم. وضمن جهودها لنشر لغة الإشارة، نظّمت مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ورشة عمل حول «أساسيات لغة الإشارة الإماراتية»، وذلك بحضور الأمين العام والمديرين التنفيذيين ومشاركة 67 من كوادرها الوظيفية. ومن جهة أخرى أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عدداً من مذكرات التفاهم مع جامعات بالدولة منها جامعة أبوظبي، وجامعة زايد، وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإمارات بشأن التعاون لتهيئة عدد من التخصصات في مرحلة البكالوريوس للطلبة من أصحاب الهمم ومنهم الطلبة الصم، بما يُناسب ميولهم وقدراتهم.

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