جهود الحد من التنمر يتصدر شروط المشاركة في مسابقة «الأمومة والطفولة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابوظبي: ”الخليج 365”

نظّم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورشة عمل حول إجراءات التسجيل في جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس.

شارك في تقديم الورشة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، عصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في دول الخليج العربية (يونيسيف)، وشهدها عدد من المهتمين من الميدان التربوي وأولياء الأمور والطلبة.

واستعرض عصام علي أهداف الجائزة، موضحاً أنها تهدف إلى تعزيز الجهود في توفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال وتكريم الطاقات الدؤوبة في مكافحة الظاهرة.

وقدمت ورشة العمل شرحاً حول فئات الجائزة التي تتضمن المدارس الحكومية، والخاصة، والمعلمين، ومن في حكمهم من الفنيين والممرضين، والطلبة، والأخصائيين الاجتماعيي،ن والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وطريقة الترشح وتعبئة الاستمارة على الموقع الإلكتروني bpa.scmc.gov.ae

ومن متطلبات الترشح للجائزة الذي سيكون آخر موعد للاشتراك فيها يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن تكون المدارس سواء الحكومية، أو الخاصة، أو المعلمين، والفنيين، لهم مشاركات في مبادرات متميزة للحد من التنمر، وفي ما يخص ترشح الطلبة فإنه ينبغي منهم توضيح مشاركتهم بتصميم وتنفيذ مبادرات أو نشاطات خاصة بهم حققت نجاحاً في الحد من التنمر، وكذلك أولياء الأمور.

من جانبها، قالت سلامة بنت سيف الطنيجي رئيسة المجلس الاستشاري للأطفال، والتي قامت بإدارة الورشة: يشترط على جميع الفئات في حال الترشح أن يكون عن طريق المدرسة، ويمكنهم المشاركة في المبادرات والمشاريع التي تمت خلال 2019 و2020، على ألا يتعدى عدد المشاركين في الفئات اثنين من المعلمين، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين، أو المرشدين الأكاديميين، وخمسة من الطلبة، وخمسة من أولياء الأمور.

وأضافت الطنيجي: سيتم تقييم المرشحين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من خلال المقابلات التقييمية والاطلاع على الأدلة الداعمة للمعايير والجهود المبذولة، وسيقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإعلان عن النتائج وتكريم الفائزين في احتفال رسمي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والذي يصادف يوم الطفل العالمي.