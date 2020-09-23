سيميدو من برشلونة إلى ولفرهامبتون مقابل 40 مليون يورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل مدافع المنتخب البرتغالي لكرة القدم نيسلون سيميدو، من برشلونة الإسباني، إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، لمدة ثلاث سنوات، في صفقة قد تصل الى 40 مليون يورو، بحسب ما أعلن، الأربعاء، النادي الكاتالوني. وقال برشلونة في موقعه الرسمي: «توصل ناديا برشلونة وولفرهامبتون إلى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب نيلسون سيميدو، سيدفع النادي الإنجليزي 30 مليون، إضافة إلى 10 ملايين أخرى استناداً إلى النتائج». وأعرب النادي الكاتالوني الذي يشرف على تدريبه هذا الموسم الهولندي رونالد كومان بعد إقالة كيكي سيتيين، عن «امتنانه لنيلسون سيميدو على التزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل». وأمضى البرتغالي البالغ 26 عاماً ثلاثة مواسم في برشلونة بعد انتقاله إليه من بنفيكا في صيف 2017، وخاض معه 122 مباراة، بينها 82 في الدوري الإسباني، 23 في دوري أبطال أوروبا، 16 في كأس إسبانيا واثنتان في الكأس السوبر الإسبانية. وتوج بقميص «بلاوجرانا» بلقب الدوري مرتين عامي 2018 و2019 والكأس عام 2018 حين أحرز أيضاً الكأس السوبر. وبات سيميدو اللاعب البرتغالي العاشر في صفوف ولفرهامبتون الذي يشرف عليه أيضاً البرتغالي نونو سانتو، بعد بدرو نيتو، روبن نيفيس، دانيال بودينسي، الحارس روي باتريسيو، فابيو سيلفا، فيتينيا، جواو موتينيو، روبن فيناجري وروديريك.