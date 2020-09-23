شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يغازل السوبر أمام إشبيلية في بودابست «الموبوءة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، مرشحاً لإحراز لقبه الرابع هذا العام حين يتواجه الخميس مع إشبيلية الإسباني بطل «يوروبا ليغ» في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم، لكن الهم الصحي يشغل باله وسط قلق السلطات الألمانية من سفر المشجعين لملعب «بوشكاش أرينا» بحضور 20 ألف مشجع وفق قرار الاتحاد الأوروبي للعبة في مدرجات تتسع لـ67 ألفاً بالعاصمة المجرية بودابست والتي صنفت «منطقة خطرة» صحياً بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كوفيد-19». وكان من المتوقع أن يسافر ثلاثة آلاف مشجع لكل من طرفي المباراة بحسب التذاكر التي خصصها الاتحاد القاري لعملاق بافاريا ومنافسه الأندلسي، لكن الرقم تراجع إلى 500 مشجع للأخير و1300 للفريق الألماني الفائز الموسم المنصرم بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، بعد التحذير الصادر عن السلطات من مخاطر السفر إلى بودابست الموبوءة، وتساءل مدرب النادي البافاري هانزي فليك عن سبب تمسك الاتحاد القاري بإقامة المباراة رغم المخاطر الصحية «لكننا لسنا في موقع اتخاذ القرارات» بحسب ما أفاد، وذلك في وقت أعرب رئيس وزراء مقاطعة بافاريا ماركوس سويدر عن مخاوفه من تداعيات إقامة المباراة القارية أمام الجمهور، وشدد سويدر قائلاً: «علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نجازف بنوع جديد من إيشغل-كروية»، في إشارة منه إلى منتجع التزلج النمساوي «إيشغل» حيث أصيب آلاف الزوار بالفيروس في بداية تفشي الجائحة في أوروبا. ورأى سويدر أنه من المفضل عدم الذهاب إلى العاصمة المجرية، مضيفاً «لا يمكننا المجازفة بوجود ألفين أو ثلاثة آلاف شخص أمام إمكانية الارتماء في أحضان بعضهم للاحتفال، سنكون أمام موجة عدوى هائلة». وأغلقت المجر هذا الشهر حدودها أمام الأجانب في محاولة للحد من انتشار «كوفيد-19»، مستثنية اللاعبين والجمهور القادم لحضور الأحداث الرياضية والثقافية الدولية، وعلى كل مشجع مرافق لبايرن إلى العاصمة المجرية أن يجري اختبار «كوفيد-19» قبل السفر وبعد العودة، أو أن يضع نفسه في العزل الصحي لفترة أسبوعين و«هكذا يمكننا تجنب أن يشكلوا خطر عدوى» بحسب ما أفاد سويدر. وأنشأ كل من الفريقين مركز اختبار في مدينته لتجنب أن تتحول مباراة الخميس في بودابست إلى مأزق تفش، في وقت تساءلت صحيفة «بيلد» الألمانية الثلاثاء «هل ستتحول الكأس السوبر الأوروبية إلى الكأس السوبر للتفشي؟» وانتقد الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه بشدة مشجعي الفريق الذين تجاهلوا قاعدة التباعد الاجتماعي وجلسوا في مجموعة بجانب بعضهم لمشاهدة المباراة الافتتاحية للدوري التي حقق فيها بايرن انتصاراً كاسحاً على شالكة بثمانية نظيفة. ووعد رومينيغه بتصحيح هذا الخطأ في بودابست، قائلاً «نتفق جميعاً بأن الصورة (المجموعة) لم تكن مثالية، سنغير هذا الأمر لمباراتنا المقبلة»، وستكون العيون على الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تمرن 12 دقيقة فقط الثلاثاء ليتعافى من كدمة في الكاحل وفي إشبيلية على الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يبحث عن ثأر شخصي أمام بايرن بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها وفريقه السابق برشلونة في آب/أغسطس على يد النادي البافاري 2-8 في ربع نهائي دوري الأبطال والتي لم يشارك فيها وبقي على الدكة.