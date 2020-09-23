© REUTERS / The Egyptian Presidency
وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونخ في شهر فبراير/ شباط 2020، والثاني في يوليو/ تموز 2020، عبر آلية الإتصال المرئي.
يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قد توقفت في عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع عربي أوروبي في الأردن غدا لدعم السلام في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.