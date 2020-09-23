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اجتماع عربي أوروبي في الأردن غدا لدعم السلام في الشرق الأوسط

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© REUTERS / The Egyptian Presidency

وأفادت صحيفة "الدستور"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي، سيعقدون يوم غد الخميس، في عمَان، اجتماعاً لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط، باتجاه التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونخ في شهر فبراير/ شباط 2020، والثاني في يوليو/ تموز 2020، عبر آلية الإتصال المرئي.

يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قد توقفت في عام 2014.

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