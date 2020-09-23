تحييد قيادي بارز وعدد من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

وقالت مصادر أهلية في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" "أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية الرصاص على سيارة تابعة لمسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في مدينة الشدادي جنوبي المحافظة، ما أدى لمقتل ما يسمى (مسؤول الاستخبارات العسكرية) في المدينة".

وأضافت المصادر أن "القيادي القتيل يدعى "دلي حمو"، وينحدر من مدينة القامشلي، فيما أصيب مرافقه بجروح حرجة".

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وفي ريف دير الزور الشرقي أفادت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" بمقتل عنصر من قوات "الأسايش" الذراع الأمني لتنظيم "قسد"، يدعى منير الخليف، عصر اليوم الأربعاء، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية أمام منزله في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

وأكدت هذه المصادر "مقتل اثنين من مسلحي تنظيم "قسد" نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت سيارة عسكرية على طريق حقل العمر النفطي الذي يضم قاعدة غير شرعية للاحتلال الأمريكي، في حين قتل مسلح آخر برصاص شخصين يستقلان دراجة نارية في بلدة الحوايج بالريف ذاته".

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وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك المسلحين الموالين للاحتلال الأمريكي في منطقة الجزيرة والفرات منحنى تصاعدياً واضحاً في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.

مقتل مدني في سجون "قسد"

وفي سياق آخر أكدت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" مقتل شاب مدني، من قرية الحجنة بريف ديرالزور الشرقي، في سجون "قسد" بعد سنة ونصف من الاعتقال، حيث تم تسليم جثته لذويه، التي ظهر عليها آثار التعذيب وتدهور حالته الصحية.

وبينت المصادر إن الشاب (محمد محسن الإبراهيم)، قتل تحت التعذيب على يد "عناصر تنظيم "قسد" في أحد سجون "قسد" في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة.

وأوضحت المصادر أن ذوي المقتول طالبوا عبر وساطات عشائرية بالإفراج عن ابنهم بسبب تدهور حالته الصحية، ما أدى إلى وفاة الشاب بالنهاية بسبب التعذيب ونقص الرعاية الصحية في السجن.