وقال الملك سلمان: "النظام الإيراني استهدف المنشآت النفطية السعودية العام الماضي، والعالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية والإرهابية".
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وأضاف العاهل السعودي "علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية لا توقف تهديداته. لا بد من موقف دولي حازم لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل".
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وواصل الملك سلمان "الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية الدولية، كما أنها مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والسعودية".
وأكمل العاهل السعودي "الإرهاب والفكر المتطرف يواجه العالم بأسره، وتحالف دعم الشرعية وجه ضربات لتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن".
وأتم الملك سلمان "السعودية لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته من هيمنة إيران، كما لن تتهاون المملكة في الدفاع عن أمنها الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان متهما إيران باستهداف المنشآت النفطية: لن نتخلى عن الدفاع عن أمن السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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