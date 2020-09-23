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وجدد الجانبان "تأكيد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم "2510" التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية "أمنية واقتصادية وسياسية" تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.
كانت هذه تفاصيل خبر السراج والمشري يؤكدان الالتزام بوقف القتال في ليببا واستئناف تصدير وإنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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