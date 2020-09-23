السراج والمشري يؤكدان الالتزام بوقف القتال في ليببا واستئناف تصدير وإنتاج النفط

© Sputnik . Andrey Stenin القاهرة - سبوتنيك. جاء في بيان لحكومة الوفاق، تناول لقاء رئيس مجلسها الرئاسي، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تأكيد الجانبين "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء". وجدد الجانبان "تأكيد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم "2510" التي حددت مسارات ثلاث لحل الأزمة الليبية "أمنية واقتصادية وسياسية" تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

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