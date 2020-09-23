شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: حزب الله الإرهابى عطّل مؤسسات دولة لبنان الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى، أن حزب الله الإرهابى عطّل مؤسسات دولة لبنان الدستورية، موضحا أن حزب الله الإرهابى سيطر على اتخاذ القرار فى لبنان بقوة السلاح.

وأضاف العاهل السعودى، خلال كلمته بالجمعية العامة بالأمم المتحدة، أنه لا بد من نزع سلاح حزب الله لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء، متابعا: نقف مع الشعب اللبنانى بعد تعرضه لكارثة انفجار مرفأ بيروت.

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وفى وقت سابق دعا العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى التعاون والتكاتف بين دول العالم وشعوبها، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل فى جائحة كورونا، وقامت بوصفها رئيسًا لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنسانى والاقتصادي.

وأضاف خادم الحرمين فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 75، أن المملكة قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها 81 دولة.