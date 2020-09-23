شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل والإمارات تبحثان التعاون بمجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الإمارات، على حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء إن وزيري طاقة الإمارات وإسرائيل بحثا إمكانية التعاون وفرص الاستثمار في مجالات النفط والغاز الطاقة النظيفة.

كانت الإمارات قد وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل الأسبوع الماضى فى البيت الأبيض، فى خطوة اعتبرها المتابعين بمثابة حقبة جديدة فى تاريخ المنطقة.