شكرا لقرائتكم خبر عن المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة: إيران تواصل دعم الحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة: نرغب فى تحقيق السلام فى المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة، أن إيران تواصل دعم الحوثيين فى اليمن، متابعة: خطاب روحانى كان إنجازا فى التمثيل وأوضحت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة، أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة.

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