اخبار الخليج

السودان تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل اصابتين جديدتين بفيروس ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالتين سًجلتا في ولايتي الخرطوم و سنار (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 749عينة، سُجلت من بينها حالتا الاصابة.

Advertisements


وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و 577 حالة، بينها 836 وفاة، و ٦٧٦٠ شخصا تعافوا.


وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا