السودان تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالتين سًجلتا في ولايتي الخرطوم و سنار (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 749عينة، سُجلت من بينها حالتا الاصابة.

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وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و 577 حالة، بينها 836 وفاة، و ٦٧٦٠ شخصا تعافوا.



وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه