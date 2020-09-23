انفجار يستهدف رتل دعم لوجستى للتحالف الدولى فى صلاح الدين العراقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني عراقى اليوم الأربعاء، أن عبوة ناسفة انفجرت في رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولى لمحاربة داعش في محافظة صلاح الدين، وأضاف المصدر في حديث لقناة "السومرية نيوز"، إن "عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق صلاح الدين السريع".

وفى سياق متصل أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف العراقية اليوم الأربعاء، عن العثور على قذيفتي هاون وقذيفة مدفع خلف المواكب الحسينية بطريق (النجف - كربلاء) .

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن مديرية الدفاع المدني للنجف شعبة المعالجة وبإشراف مدير المحافظة العقيد الحقوقي رشيد ثابت رشيد قامت بمسح طريق نجف كربلاء، استعدادا لاستقبال جموع الزائرين المتوجهين إلى كربلاء سيرا على الأقدام.



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وأوضحت أنه خلال المسح الميداني تم العثور على قذيفتي هاون عيار 82 و120 ، بالإضافة إلى قذيفة مدفع 123 ملم خلف المواكب الحسينية ، وتم رفع المقذوفات وتأمينها من قبل الشعبة.



وفى وقت سابق ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الأربعاء، القبض على عنصرين من "استخبارات داعش" جنوبي بغداد، وذكر بيان للوكالة- أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية- أنه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ب‍بغداد مطلوبان وفق أحكام المادة ٤ إرهاب؛ لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، واللذين عملا فيما يسمى ديوان الأمن/ الاستخبارات لقاطع الفلوجة "