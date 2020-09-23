شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يدعو دول العالم للتعاون والتكاتف: المنطقة عانت لعقود من الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى التعاون والتكاتف بين دول العالم وشعوبها، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في جائحة كورونا ، وقامت بوصفها رئيساً لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وأضاف خادم الحرمين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75، أن المملكة قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها 81 دولة.

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وشدد بن سلمان على أن المملكة في بداية الدول الساعية لتحقيق الأمن الدولي، منوها بأن المنطقة عانت لعقود طويلة من التطرف والإرهاب، وأن المملكة مدت يدها للسلام مع إيران في العقود الماضية واستقبلت رؤساءها، لكن النظام الإيراني لم يلتزم بل رد بانتهاكات وباستهداف السعودية، ودعم الجماعات الإرهابية والطائفية فى المنطقة، مضيفا: النظام الإيراني يدعم أدواته لاستهداف المملكة".

وقال العاهل السعودي، إن المملكة اختارت طريقاً للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030، وتطمح من خلالها أن يكون اقتصادها رائداً ومجتمعها متفاعلاً مع محيطه، مساهماً بفاعلية في نهضة البشرية وحضارتها .