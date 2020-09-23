الأمم المتحدة تكشف الخسائر الاقتصادية فى سوريا تفوق 442 مليار دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للجنة ​الأمم المتحدة​ "​الإسكوا​" وجامعة "سانت أندروز"، عن خسائر اقتصادية فادحة تفوق 442 مليار دولار تكبدتها سوريا جراء الحرب، بحلول نهاية العام الثامن من النزاع، وذكر التقرير وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن 3 ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/ 2018، فيما يحتاج 11.7 مليون شخص إلى أشكال مختلفة من المساعدة الإنسانية .

وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان ""​سوريا​: بعد ثماني سنوات من الحرب"، أن الوضع في سوريا ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي وتدهور حاد في التنمية البشرية، فقد انخفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.



ويشير التقرير إلى أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات طلبا لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة، فبلغت أضرار رأس المال 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يجعل مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار.

