شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: السعودية مدت يدها بالسلام لإيران دون جدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة مدت يدها لإيران بالسلام على مدى العقود الماضية لكن دون جدوى.

وأضاف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو، أن طهران استغلت الاتفاق النووي لتكثيف أنشطتها التوسعية وتأسيس شبكاتها الإرهابية وعدم إنتاج شيء سوى الفوضى والتطرف والطائفية.

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ودعا العاهل السعودى إلى حل شامل وموقف دولي راسخ لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

وأكد الملك سلمان أن مبادرة السلام العربية توفر أساسا لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، معربا عن دعمه للجهود الأمريكية لحمل إسرائيل والفلسطينيين على البدء في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل.

واعتبر أن انفجار مرفأ بيروت حدث نتيجة هيمنة حزب الله على صنع القرار في لبنان بقوة السلاح، داعيا إلى نزع سلاح حزب الله لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.