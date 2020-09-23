نورى المالكى يؤكد عدم السماح باستخدام العراق للاعتداء على دول الجوار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى نورى المالكى، خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكى، عدم السماح بان يكون العراق منطلقا للاعتداء على اى دولة من دول الجوار، او ساحة حرب لتصفية الحسابات، وذكر المكتب الاعلامي للائتلاف-في بيان نشرتة الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" اليوم الأربعاء-أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والتصعيد الحاصل في المنطقة.

واكد المالكي علي اهمية العمل والتعاون المشترك بين البلدين لتجنيب العراق والمنطقة النزاعات والحروب ، مشيرا الى :" ان الصراع الامريكي الايراني ما يزال يلقي بظلاله على العراق ".

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واوضح :" ان العراق يعتز بعلاقاته مع دول العالم ويرفض استهداف البعثات الدبلوماسية "، داعيا الى التهدئة والتفاهم بين اطراف الازمات الاقليمية والدولية والمحلية .

ومن جانبة ، اكد السفير البريطاني دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق، مشيراً الى ضرورة ضبط النفس والركون الى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصعيد وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية.

