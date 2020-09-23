شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزيرة الهجرة العراقية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إصابة وزيرتها إيفان فايق بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وقال الناطق باسم الوزارة علي عباس وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "الفحوصات الطبية أظهرت إصابة إيفان فايق وزيرة الهجرة بفيروس "كورونا" المستجد، لافتا إلى أن حالتها مستقرة وإصابتها بالفيروس خفيفة حتى الآن".

يشار إلى أن الإصابات ب‍فيروس كورونا تزايدت بين المسؤولين والنواب في العراق منذ ظهور الجائحة قبل عدة أشهر.

من جهتها أعلنت وزراة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء ، تسجيل 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فضلا عن تسجيل 19 حالة وفاة .

وأضافت وزارة الصحة ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أن الاصابات الجديدة بالفيروس سجلت في كل من أربيل والسليمانية وكرميان ورابرين، مشيرة إلى أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 374 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في إقليم كردستان إلى 43323 حالة ، فضلا عن 1572 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.