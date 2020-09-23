شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء البحرين: جلسة مباحثات مع وفد إسرائيلى يزور المنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسؤول أن جلسة مباحثات أجريت اليوم فى المنامة مع وفد رسمى إسرائيلى تم خلالها بحث مجالات التعاون فى إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، جاء ذلك نقلا عن حساب وكالة أنباء البحرين على تويتر قبل قليل.

وهبطت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والبحرين اليوم الأربعاء، فى المنامة، بعد أسبوع واحد من توقيع البلدين إعلان تأييد السلام فى واشنطن. جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الأمريكية الإخبارية. وأمس، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى عهد البحرين تناول مضمون الاتفاقيات بين البلدين.